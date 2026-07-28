В Италии осудили мужчину, который сам построил "древнеримский амфитеатр" и водил туда туристов

В Италии осудили мужчину, который выдавал построенный им собственноручно амфитеатр за древнеримский и проводил по нему экскурсии, взимая с туристов по 40 евро за посещение.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

69-летний Франко Малоссо "фон Розенфранц" утверждал, что открыл эту достопримечательность, известную как "Морской амфитеатр Берико", в северо-восточном городе Виченца после оползня в 2005 году.

Малоссо рассказывал посетителям, что это место является одним из "старейших и крупнейших амфитеатров" в мире, а его история уходит корнями в 393 год нашей эры.

Он утверждал, что Юлий Цезарь посетил это место во время возвращения в Рим из Египта вместе с Клеопатрой, а также что знаменитая вымышленная героиня Шекспира Джульетта Капулетти жила в старой церкви, расположенной там.

Кроме того, Малоссо называл себя "филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра" и сумел убедить местные власти включить этот объект в туристический путеводитель по Виченце и мобильное приложение, финансируемые ЕС.

Однако подозрения по поводу его истории начали появляться еще в 2016 году. Археологи, привлечённые к расследованию итальянской военной полицией, обнаружили, что "древнее" сооружение содержало стекловолокно, колонны из папье-маше, оштукатуренные блоки и гипсовые статуи, датируемые началом 2000-х годов.

Спутниковые снимки также показали, что Малоссо сначала сровнял холм, а затем построил поддельный древний памятник на расчищенном участке.

Другие исторические исследования установили, что Юлий Цезарь жил примерно на 400 лет раньше даты, когда якобы было возведено это сооружение. Кроме того, местом действия романтической трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" является не Виченца, а Верона.

Малоссо приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за незаконное строительство, подделку произведений искусства и создание произведений без разрешения. Кроме того, ему назначили штраф в размере 3 тысяч евро.

Между тем городской совет Аркуньяно подал против него иск о возмещении убытков на сумму 560 тысяч евро, чтобы компенсировать потери, которые, по его утверждению, он понес.

Напомним, в июне в Испании продавца лотерейных билетов приговорили к трём с половиной годам лишения свободы за то, что он обманул победителя джекпота в размере 4,7 млн евро и лишил его приза в 2012 году.

А в феврале в Мадриде задержали 20-летнего молодого человека, который благодаря хакерским навыкам научился "обманывать" систему бронирования и бронировать номера в элитных отелях за один евроцент и успел нанести ущерб на сумму 20 тысяч евро.