В Іспанії ув'язнять продавця лотереї, який обдурив переможця джекпоту

Продавця лотереї в Іспанії засудили до трьох з половиною років позбавлення волі за те, що він обдурив переможця джекпоту в розмірі 4,7 мільйона євро та позбавив його призу у 2012 році.

Про це повідомляє агенція Reuters, пише "Європейська правда".

Суд у північно-західному іспанському місті Ла-Корунья постановив – продавець розумів, що клієнт отримав суттєвий виграш, але навмисно обдурив переможця лотереї, сказавши йому, що жоден з його квитків не є виграшним. Згодом продавець спробував отримати приз, заявивши, що знайшов виграшний квиток у своєму магазині.

Адміністрація місцевої лотереї утрималася від виплати призу та тримала квиток під вартою, намагаючись з'ясувати, кому він належить. Протягом восьми років продавець лотереї неодноразово намагався претендувати на виграш.

Справжній власник виграшного квитка помер у 2014 році, але суд зобов'язав виплатити повний приз його спадкоємцям.

Продавця визнали винним у шахрайстві з обтяжувальними обставинами. Рішення не є остаточним і може бути оскаржене у Верховному суді.

Торік у червні норвезький лотерейний оператор Norsk Tipping перепросив перед кількома тисячами людей, які отримали помилкові повідомлення про значні виграші.

У березні 2025 року повідомлялось, що переможець останнього джекпоту панʼєвропейської лотереї EuroMillions виграв приз у розмірі 250 мільйонів євро, що є рекордом для цього розіграшу.