Народжуваність в Італії оновила антирекорд повоєнних часів
У 2025 році кількість народжень в Італії знову скоротилася і стала найнижчою за всі повоєнні роки.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
За 2025 рік в Італії народилося 355 тисяч немовлят, що є найменшою кількістю за усі роки після Другої світової війни. Коефіцієнт народжуваності знизивсядо 1,14 дитини на одну жінку. При цьому, кількість зареєстрованих за рік смертей – близько 652 тисяч.
В опитуванні з доповіді, підготовленої профільною організацією у співпраці з національним статистичним відомством ISTAT, понад 62% пар, які вирішили не мати нових дітей, найчастіше називали причинами свого рішення економічні або соціальні причини. Лише 5,5% сказали, що не зацікавлені мати дітей.
Майже 50% опитаних жінок стурбовані, що материнство серйозно вдарить по їхніх кар’єрних можливостях, тоді як серед чоловіків загрозу для своєї кар’єри у разі батьківства бачать лише 24%.
Водночас у разі втілення побажань опитаних італійок щодо кількості дітей, яких вони хотіли б мати за кращих обставин, кількість народжених у 2025 році могла б бути приблизно вдвічі вищою за фактичну.
Подібні тенденції зі скороченням народжуваності характерні для більшості європейських країн.
У Німеччині кількість народжень у 2025 році так само оновила антирекорд за період після Другої світової війни.
В Англії та Вельсі кількість народжень у 2025 році впала до найнижчого рівня з 1977 року.