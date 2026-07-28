Народжуваність в Італії оновила антирекорд повоєнних часів

У 2025 році кількість народжень в Італії знову скоротилася і стала найнижчою за всі повоєнні роки.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

За 2025 рік в Італії народилося 355 тисяч немовлят, що є найменшою кількістю за усі роки після Другої світової війни. Коефіцієнт народжуваності знизивсядо 1,14 дитини на одну жінку. При цьому, кількість зареєстрованих за рік смертей – близько 652 тисяч.

В опитуванні з доповіді, підготовленої профільною організацією у співпраці з національним статистичним відомством ISTAT, понад 62% пар, які вирішили не мати нових дітей, найчастіше називали причинами свого рішення економічні або соціальні причини. Лише 5,5% сказали, що не зацікавлені мати дітей.

Майже 50% опитаних жінок стурбовані, що материнство серйозно вдарить по їхніх кар’єрних можливостях, тоді як серед чоловіків загрозу для своєї кар’єри у разі батьківства бачать лише 24%.

Водночас у разі втілення побажань опитаних італійок щодо кількості дітей, яких вони хотіли б мати за кращих обставин, кількість народжених у 2025 році могла б бути приблизно вдвічі вищою за фактичну.

Подібні тенденції зі скороченням народжуваності характерні для більшості європейських країн.

У Німеччині кількість народжень у 2025 році так само оновила антирекорд за період після Другої світової війни.

В Англії та Вельсі кількість народжень у 2025 році впала до найнижчого рівня з 1977 року.