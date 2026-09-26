У горах в Іспанії загинув турист з Великої Британії

На півночі Іспанії загинув 28-річний громадянин Великої Британії, який під час спуску з вершини Торре-де-Серредо впав із висоти близько 61 метра.

Про це повідомила Цивільна гвардія Іспанії в регіоні Астурія, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався після обіду 24 вересня приблизно за 20 метрів нижче вершини Торре-де-Серредо – найвищої точки гірського масиву Пікос-де-Европа.

Альпініст зірвався у вертикальний жолоб на східному схилі гори.

Рятувальники виявили тіло чоловіка після обльоту району на вертольоті. Двох фахівців спустили на мотузках до місця падіння, щоб підняти тіло загиблого та його особисті речі, які розкидало під час падіння.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії підтвердили, що відомство зв’язалося з місцевою владою у зв’язку зі смертю громадянина країни.

Раніше у серпні в Італії рятували двох чеських туристів, яких застала у горах сильна негода.

Також писали, що у польських Татрах внаслідок падіння з великої висоти загинув чеський турист.