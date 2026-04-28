Кількість народжень у Німеччині оновила антирекорд за період після Другої світової війни
2025 року в Німеччині народилося найменше дітей за увесь час з 1946 року; кількість народжень знижувалася четвертий рік поспіль.
Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", такі попередні цифри опублікувало федеральне статистичне відомство.
За 2025 рік у Німеччині народилося приблизно 654 300 дітей, що на 3,4% менше, ніж у 2024 році. Ця цифра стала найменшою за усі роки з 1946-го. Кількість народжень знижувалася 4-й рік поспіль, найбільш виражено – у землях Східної Німеччини.
46,6% народжених у 2025 році є першими дітьми у родині, 34,8% – другими, 18,6% – третіми чи наступними.
Кількість смертей у 2025 році перевищила кількість народжень на 352 тисячі.
У статистичному відомстві відзначають, що зараз у 30-річний вік – після якого найчастіше стають батьками – входить покоління народжених у 90-х роках, яке є досить нечисленним. Це може стати додатковим фактором до зниження кількості народжень у наступні роки.
Тенденція до скорочення народжуваності та відкладання батьківства на пізніший вік більшою чи меншою мірою спільна для усіх європейських країн. На цьому тлі у низці країн уряди запровадили чи обговорюють заходи для заохочення до батьківства.
Так, у Литві президент виступив з ідеєю матеріальних стимулів для родин, у яких з’являється двоє чи більше дітей. Більшість громадян вважають, що такі заходи будуть мати певний позитивний ефект.
Євростат прогнозує скорочення населення країн ЄС до кінця століття на 11,7%.