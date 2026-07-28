У Єврокомісії "дуже впевнені", що санкції ЄС на дружину Пєскова накладені заслужено

Європейський Союз вважає всі накладені ним індивідуальні санкції – включаючи санкції проти дружини речника Кремля Дмитрія Пєскова Татьяни Навки – виправданими й обгрунтованими, які базуються на конкретних критеріях.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні.

ЄС вважає, що дружина Пєскова Навка заслужила бути під санкціями.

"Коротка відповідь – дуже, якщо говорити про те, наскільки ми впевнені", – заявив ель Ануні, відповідаючи на питання журналіста щодо дружини прессекретаря володаря Росії Путіна – Дмитрія Пєскова – Татьяни Навки, яка оскаржує санкції ЄС проти неї.

Він розповів, що щоб люди або організації були піддані санкціям Європейського Союзу, необхідно "мати достатньо доказів для обґрунтування, оскільки санкції ЄС – це правове рішення, яке може бути оскаржене в Суді ЄС".

"Тепер щодо особи, яку ви згадали, і вся ця інформація є публічною, тому я дозволяю собі нагадати її з цієї трибуни. Тетяна Навка є співвласницею компаній та нерухомості, розташованих в АР Крим, який був незаконно анексований Російською Федерацією. Тому вона підтримує дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", – підкреслив речник.

Крім того, "Навка пов'язана з особою (її чоловіком Пєсковим), включеною до списку, яка активно підтримувала дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні".

"Сподіваюся, це дає вам більше ніж просто коротку відповідь щодо того, наскільки ми впевнені", – резюмував речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", дружина речника кремлівського правителя Дмитрія Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Татьяна Навка звернулася до суду, щоб оскаржити санкції, введені проти неї Європейським Союзом.

ЄС вніс Навку до санкційного списку у червні 2022 року. До того самого списку були включені дочка Пєскова Єлизавета та син Ніколай.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

А у квітні того ж року Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

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