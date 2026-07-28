В Еврокомиссии "очень уверены", что санкции ЕС против жены Пескова наложены заслуженно

Европейский Союз считает все наложенные им индивидуальные санкции – включая санкции против супруги пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки – оправданными и обоснованными, базирующимися на конкретных критериях.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар эль Ануни.

ЕС считает, что супруга Пескова Навка заслужила санкции.

"Краткий ответ – очень, если говорить о том, насколько мы уверены", – заявил эль Ануни, отвечая на вопрос журналиста о супруге пресс-секретаря российского правителя Путина – Дмитрия Пескова – Татьяне Навке, которая оспаривает санкции ЕС в свой адрес.

Он рассказал, что для того чтобы люди или организации подпадали под санкции Европейского Союза, необходимо "иметь достаточно доказательств для обоснования, поскольку санкции ЕС – это правовое решение, которое может быть обжаловано в Суде ЕС".

"Теперь что касается лица, о котором вы упомянули: вся эта информация является общедоступной, поэтому я позволяю себе напомнить о ней с этой трибуны. Татьяна Навка – совладелица компаний и недвижимости, расположенных в АР Крым, который был незаконно аннексирован Российской Федерацией. Поэтому она поддерживает действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, "Навка связана с лицом (ее мужем Песковым), включенным в список, которое активно поддерживало действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине".

"Надеюсь, это дает вам больше, чем просто краткий ответ о том, насколько мы уверены", – резюмировал представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", жена пресс-секретаря кремлевского правителя Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась в суд, чтобы обжаловать санкции, введенные против неё Европейским Союзом.

ЕС включил Навку в санкционный список в июне 2022 года. В тот же список были включены дочь Пескова Елизавета и сын Николай.

Напомним, в сентябре 2024 года Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его супруге Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

А в апреле того же года Суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана и указал, что основания для включения российских олигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", в состав которой входит Альфа-Банк – один из крупнейших российских банков. Авен проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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