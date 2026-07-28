Дружина речника Путіна оскаржує в суді санкції ЄС

Дружина речника кремлівського правителя Дмитрія Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Татьяна Навка звернулася до суду, щоб оскаржити санкції, введені проти неї Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЄС вніс Навку до санкційного списку у червні 2022 року. До того самого списку були включені дочка Пєскова Єлизавета та син Ніколай.

Брюссель тоді заявив, що санкції, які включали заборону на в’їзд до ЄС та фінансові обмеження, були введені "у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Зараз Навка намагається скасувати санкції щодо неї через Європейський суд.

У судовому позові зазначено, що вона стверджує: підстави для накладення на неї обмежень не були належним чином викладені; допущено помилки у застосуванні права та оцінці фактичних обставин; а також ЄС не довів достатнього зв’язку між нею та заявленою метою своїх санкцій.

Як свідчить той самий документ, Навка вимагає від Ради Європейського Союзу відшкодування матеріальних збитків, а також збитків, завданих її репутації, та інших нематеріальних збитків на загальну суму трохи більше 2 млн євро.

Інша офіційна база даних ЄС показує, що Катерина Ігнатова, дружина голови державної оборонно-промислової корпорації "Ростех" Сергєя Чемезова, намагається скасувати санкції ЄС щодо неї тим самим юридичним шляхом.

Нагадаємо, у вересні 2024 року суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

А у квітні того ж року Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

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