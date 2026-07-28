ЗМІ: на зустріч із Зеленським запросили всіх сенаторів США

Усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду у Конгресі законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це йдеться у публікації видання The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, зустріч сенаторів із Зеленським відбудеться у вівторок ввечері о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) у Капітолії.

Зустріч відбувається на тлі розгляду Сенатом законопроєкту, який передбачає запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та її торговельних партнерів.

Цей законопроєкт, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно, стане предметом обговорення під час зустрічі.

Зеленський перебуватиме з візитом у Вашингтоні, щоб взяти участь у поминальній службі за покійним сенатором Ліндсі Гремом – одним з авторів законопроєкту про санкції та ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України в Конгресі.

Також у вівторок запланована зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

У Сенаті лунали заклики до швидкого розгляду проєкту щодо санкцій без додаткових змін. За даними ЗМІ, він вже має підтримку понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.