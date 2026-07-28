Сенатори США дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії та Ірану

Двопартійна група сенаторів США у вівторок оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів, а також Ірану.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що підтримує цей захід, ініціатором якого виступав покійний сенатор Ліндсі Грем.

Процедурне голосування щодо нього призначено на пізній вечір вівторка.

Законопроєкт продовжує дію санкцій проти Ірану та окремо стосується експортерів російського газу та нафти.

Згідно з оприлюдненим цього тижня текстом, документ наділяє президента повноваженнями запроваджувати мита проти п’ятірки найбільших покупців російської сирої нафти й природного газу, а також проти п’яти країн, які найбільше сприяють Росії в ухиленні від енергетичних санкцій.

Хоча цей законопроєкт довго виборювали Грем та інші прихильники України, він може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є провідними покупцями російських енергоресурсів.

Відомо, що у вівторок ввечері у Вашингтоні з сенаторами, які підтримують ухвалення законопроєкту, зустрінеться президент України Володимир Зеленський.

Також у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Трампом, їхнє спілкування буде закритим для преси.