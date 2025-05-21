ЗМІ: в Італії затримали майже сто людей під час спецоперації проти мафії

У середу, 21 травня, в Італії поліція провела масштабну операцію із затримання майже сотні підозрюваних у зв’язках із мафіозним кланом "Ндрангета", що базується в Калабрії.

Про це повідомляє ANSA із посиланням на дані проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, операція була зосереджена в районі міста Реджо-Калабрія, хоча підозрюваних також затримували в інших містах у різних частинах Італії.

Іспанські правоохоронці заарештували 97 людей – їх звинувачують у мафіозній діяльності, міжнародній торгівлі наркотиками, вимаганні та викраденні людей.

Зазначається, що під удар правоохоронців потрапили кілька провідних кланів "Ндрангети".

"Ндрангета" – найбагатша мафія Італії завдяки фактичному контролю над європейською торгівлею кокаїном. Вона також вважається наймогутнішою та найнебезпечнішою, випередивши навіть сицилійську Cosa Nostra.

У лютому на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

На початку квітня в Італії та Німеччині паралельно провели рейди проти італійського мафіозного клану "Ндрангета", тоді було затримано десятки підозрюваних.