Італійська мафія замість ворожнечі між собою зосереджується на співпраці

Італійська мафія переходить від конфліктів до співпраці у торгівлі наркотиками, проституції та відмиванні коштів.

Про це йдеться в щорічному звіті Національного антимафіозного управління (DIA), оприлюдненому у вівторок, 27 травня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У звіті зазначається, що сицилійська Коза Ностра та неаполітанська Каморра укладають союзи як усередині країни, так і за кордоном, а калабрійська 'Ндрангета дедалі більше зосереджується на контролі над державними інфраструктурними проєктами.

"Співіснування сприяло формуванню стабільних синергій", – сказав директор DIA Мікеле Карбоне.

Також зазначається, що мафія намагається проникнути в проєкти, пов’язані з фінансованим ЄС післяковідним Фондом відновлення, будівництвом моста між Сицилією та материком, а також підготовкою до зимової Олімпіади 2026 року.

Зокрема У 2024 році будівельна галузь становила 38% випадків запровадження адміністративних антимафіозних заходів – було розпочато розслідування на 200 будівельних об’єктах.

Карбоне зауважив, що управління готове зупинити будь-яку спробу мафіозного проникнення в будівництво моста через протоку Мессіна.

У звіті також підкреслюється зростаюча технологічна грамотність мафії: злочинці користуються зашифрованими каналами зв’язку та підтримують контакт із в’язнями за допомогою дронів. Для відмивання коштів дедалі частіше використовуються китайські "підпільні банківські" мережі.

Водночас мафія активно вербує до злочинної діяльності соціально вразливу молодь у так звані "дитячі банди", використовуючи показові демонстрації сили у соцмережах.

У лютому на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

На початку квітня в Італії та Німеччині паралельно провели рейди проти італійського мафіозного клану "Ндрангета", тоді було затримано десятки підозрюваних.

А 21 травня інформували, що поліція провела масштабну операцію із затримання майже сотні підозрюваних у зв’язках із мафіозним кланом "Ндрангета".