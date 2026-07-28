Мерц вимагає скорочення бюджету ЄС на "сотні мільярдів" євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що проєкт бюджету ЄС на суму майже 2 трильйони євро слід скоротити на сотні мільярдів євро, а створення 2 500 нових робочих місць в інституціях ЄС є неприйнятним.

Заяву Мерца наводить видання Politico, пише "Європейська правда".

Виступаючи на пресконференції разом з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, Мерц назвав проєкт бюджету, підготовлений Єврокомісією, неприйнятним і незбалансованим.

"Саме тому нам потрібен проєкт бюджету зі скороченнями по всіх статтях – на загальну суму в кілька сотень мільярдів євро. Ці скорочення є вкрай необхідними", – заявив він.

На запитання видання, чи збігається його пропозиція з 400 мільярдами євро бюджетних скорочень, які були запропоновані в німецькому документі наприкінці минулого місяця, Мерц відмовився вдаватися в подробиці.

Мерц також різко розкритикував план Європейської комісії щодо збільшення чисельності персоналу ЄС. На думку Брюсселя, такий крок є необхідним для подолання підвищеного робочого навантаження, що виникло через поточні геополітичні кризи.

"Неприйнятно, що зараз планується створити 2 500 нових посад для європейських інституцій. Ми цього не приймемо", – заявив канцлер. Він додав, що Німеччина до 2029 року скорочує чисельність державних службовців на 8%.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.