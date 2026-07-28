Мерц требует сокращения бюджета ЕС на "сотни миллиардов" евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во вторник, что проект бюджета ЕС на сумму почти 2 триллиона евро следует сократить на сотни миллиардов евро, а создание 2 500 новых рабочих мест в институтах ЕС является неприемлемым.

Заявление Мерца приводит издание Politico, пишет "Европейская правда".

Выступая на пресс-конференции вместе с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, Мерц назвал проект бюджета, подготовленный Еврокомиссией, неприемлемым и несбалансированным.

"Именно поэтому нам нужен проект бюджета с сокращениями по всем статьям – на общую сумму в несколько сотен миллиардов евро. Эти сокращения крайне необходимы", – заявил он.

На вопрос издания, совпадает ли его предложение с 400 миллиардами евро бюджетных сокращений, которые были предложены в немецком документе в конце прошлого месяца, Мерц отказался вдаваться в подробности.

Мерц также резко раскритиковал план Европейской комиссии по увеличению численности персонала ЕС. По мнению Брюсселя, такой шаг необходим для преодоления повышенной рабочей нагрузки, возникшей из-за текущих геополитических кризисов.

"Неприемлемо, что сейчас планируется создать 2 500 новых должностей для европейских институтов. Мы этого не примем", – заявил канцлер. Он добавил, что Германия к 2029 году сокращает численность государственных служащих на 8%.

Как сообщалось, в бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам останутся в силе.

Кроме того, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.