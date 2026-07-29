Сенат США на процедурному голосуванні підтримав проєкт щодо санкцій проти РФ

Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт щодо запровадження суворіших санкцій проти Росії та Ірану.

Про це повідомляє The Hill, інформує "Європейська правда".

Як зазначає видання, це голосування стало рідкісним випадком схвалення проєкту представниками як Демократичної, так і Республіканської партії.

Законопроєкт був ухвалений 86 голосами проти 12.

Документ передбачає запровадження суворіших санкцій проти Росії та покупців російської нафти й газу, ніж ті, що застосовувалися США раніше, а також продовження дії чинних санкцій проти Ірану з метою економічного тиску на ці дві країни.

Сенатор Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про санкції, заявив, що цей захід має на меті покарати Китай та Індію за фінансування війни Росії через їхні закупівлі російських енергоносіїв.

"Якщо говорити відверто, то Китай та Індія є головними винуватцями в цій ситуації. Вони закуповують переважну більшість нафти та газу. Вони підживлюють російську військову машину і нічим іншим не допомагають нам у світі", – сказав він журналістам у вівторок ввечері.

Сенатор Роджер Вікер, голова Комітету з питань збройних сил, виступив у Сенаті на підтримку законопроєкту раніше того ж вечора.

"Якщо ми чогось і навчилися про російського деспота Владіміра Путіна протягом цієї війни, то це того, що вбивство цивільних осіб і навіть власних російських солдатів не зупиняє його. Він нехтує людським життям. Але він цінує силу своєї військової машини, і для цього Путін покладається на продаж енергоносіїв – саме на це ми й націлені цим законопроєктом", – сказав Вікер.

Схвалення Сенатом відбулося одразу після візиту до Капітолія президента України Володимира Зеленського та через кілька годин після поминальної служби за сенатором Ліндсі Гремом – ще одним співавтором законопроєкту.

Перед голосуванням двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту про санкції.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.