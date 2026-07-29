Сенат США на процедурном голосовании поддержал проект о санкциях против РФ

Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о введении более жестких санкций против России и Ирана.

Об этом сообщает The Hill, передает "Европейская правда".

Как отмечает издание, это голосование стало редким случаем одобрения законопроекта представителями как Демократической, так и Республиканской партии.

Законопроект был принят 86 голосами против 12.

Документ предусматривает введение более жестких санкций против России и покупателей российской нефти и газа, чем те, которые применялись США ранее, а также продление действия действующих санкций против Ирана с целью оказания экономического давления на эти две страны.

Сенатор Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта о санкциях, заявил, что эта мера направлена на то, чтобы наказать Китай и Индию за финансирование войны России через их закупки российских энергоносителей.

"Если говорить откровенно, то Китай и Индия являются главными виновниками в этой ситуации. Они закупают подавляющее большинство нефти и газа. Они подпитывают российскую военную машину и ничем другим не помогают нам в мире", – сказал он журналистам во вторник вечером.

Сенатор Роджер Уикер, председатель Комитета по вооруженным силам, выступил в Сенате в поддержку законопроекта ранее тем же вечером.

"Если мы чему-то и научились о российском деспоте Владимире Путине в ходе этой войны, так это тому, что убийство мирных жителей и даже собственных российских солдат его не останавливает. Он пренебрегает человеческой жизнью. Но он ценит мощь своей военной машины, и для этого Путин полагается на продажу энергоносителей – именно на это мы и нацелены этим законопроектом", – сказал Уикер.

Одобрение Сенатом состоялось сразу после визита в Капитолий президента Украины Владимира Зеленского и через несколько часов после поминальной службы по сенатору Линдси Грэму – еще одному соавтору законопроекта.

Перед голосованием двухпартийная группа сенаторов США объявила о достижении соглашения по долгожданному законопроекту о санкциях.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.