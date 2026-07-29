Чорногорія затвердила відпустку для жінок, які страждають від менструального болю

Парламент Чорногорії вніс поправки до Закону про медичне страхування для жінок, у яких діагностовано вторинну дисменорею – болісні менструальні спазми, – щоб надати їм два дні "менструальної відпустки" на місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Цей захід поширюється на жінок, які страждають від таких симптомів внаслідок серйозних супутніх захворювань, як ендометріоз, міома матки, поліпи ендометрія, запалення яєчників та синдром полікістозних яєчників.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, поправки мають на меті належним чином врегулювати діагностовані патологічні стани, усунути упередження щодо жінок на робочому місці та допомогти збалансувати їхні потреби у сфері охорони здоров’я з професійними обов’язками.

Закон визначає цей стан як симптоми, спричинені раніше діагностованими гінекологічними розладами, та перелічує такі симптоми, як біль під час статевого акту, болісне сечовипускання, безпліддя та надзвичайно сильні менструальні кровотечі. Діагноз має бути підтверджений лікарем-фахівцем.

Жінки, які бажають скористатися новою пільгою, повинні щороку до 31 грудня поновлювати медичну довідку та подавати її роботодавцю до 30 січня наступного року.

Поправки також регулюють питання виплати компенсації під час відпустки. Згідно із законом про медичне страхування, компенсація за тимчасову непрацездатність зазвичай становить не менше 70% від бази оплати праці, хоча роботодавці можуть передбачати вищу суму в колективних договорах.

У поправках не вказано, як саме закон буде впроваджуватися, зокрема, як роботодавці та державні установи перевірятимуть право на отримання допомоги та запобігатимуть можливим зловживанням новим правом.

Нагадаємо, Іспанія першою у Європі ухвалила закон, який дозволяє жінкам з особливо болісними менструаціями брати оплачувану "менструальну відпустку".

Повідомляли також, що у 2024 році в іспанському регіоні Каталонія стартувала ініціатива з охорони жіночого здоров'я, яка передбачає безкоштовну роздачу багаторазових засобів для менструації.