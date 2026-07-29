Черногория утвердила отпуск для женщин, страдающих от менструальных болей

Парламент Черногории внес поправки в Закон о медицинском страховании для женщин, у которых диагностирована вторичная дисменорея – болезненные менструальные спазмы, чтобы давать им два дня "менструального отпуска" в месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Эта мера распространяется на женщин, страдающих от таких симптомов вследствие серьезных сопутствующих заболеваний, таких как эндометриоз, миома матки, полипы эндометрия, воспаление яичников и синдром поликистозных яичников.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправки призваны надлежащим образом урегулировать диагностированные патологические состояния, устранить предвзятое отношение к женщинам на рабочем месте и помочь сбалансировать их потребности в сфере здравоохранения с профессиональными обязанностями.

Закон определяет это состояние как симптомы, вызванные ранее диагностированными гинекологическими расстройствами, и перечисляет такие симптомы, как боль во время полового акта, болезненное мочеиспускание, бесплодие и чрезвычайно сильные менструальные кровотечения. Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом.

Женщины, желающие воспользоваться новой льготой, должны ежегодно до 31 декабря обновлять медицинскую справку и подавать её работодателю до 30 января следующего года.

Поправки также регулируют вопросы выплаты компенсации во время отпуска. Согласно закону о медицинском страховании, компенсация за временную нетрудоспособность обычно составляет не менее 70% от базы оплаты труда, хотя работодатели могут предусматривать более высокую сумму в коллективных договорах.

В поправках не указано, как именно закон будет внедряться, в частности, как работодатели и государственные учреждения будут проверять право на получение пособия и предотвращать возможные злоупотребления новым правом.

Напомним, Испания первой в Европе приняла закон, позволяющий женщинам с особенно болезненными менструациями брать оплачиваемый "менструальный отпуск".

Сообщалось также, что в 2024 году в испанском регионе Каталония стартовала инициатива по охране женского здоровья, которая предусматривает бесплатную раздачу многоразовых средств для менструации.