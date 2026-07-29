Естонія хоче, щоб пункти пропуску на кордоні з РФ лишались закритими на ніч

Міністерство внутрішніх справ Естонії має намір продовжити на невизначений термін скорочений графік роботи трьох автомобільних прикордонних пунктів на кордоні з Росією, мотивуючи це посиленням прикордонної безпеки та підвищенням ефективності митного контролю.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Міністерство внесло пропозицію про те, щоб автомобільні прикордонні пункти Койдула, Лухамаа та Нарва-1 в Естонії працювали щодня з 7:00 до 19:00 на невизначений термін.

Термін дії чинних тимчасових обмежень закінчується наприкінці серпня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що метою скорочення годин роботи було зміцнення безпеки кордону, поліпшення можливостей реагування на інциденти на кордоні та посилення митного контролю.

Водночас він зазначив, що в Естонії наразі немає підстав для повного закриття кордону з Росією, незважаючи на повторювані публічні дискусії з цього питання.

"У нас цього поки що немає", – сказав Таро, маючи на увазі відсутність оцінки загрози, яка б виправдовувала повне закриття.

Як відомо, у травні естонські КПП скоротили час роботи – вночі вони закриті. Рішення ухвалили через прикордонні інциденти з боку Росії.