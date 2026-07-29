Эстония хочет, чтобы пограничные пункты на границе с РФ оставались закрытыми на ночь

Министерство внутренних дел Эстонии намерено продлить на неопределенный срок сокращенный график работы трех автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией, мотивируя это усилением пограничной безопасности и повышением эффективности таможенного контроля.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

Министерство внесло предложение о том, чтобы автомобильные пограничные пункты Койдула, Лухамаа и Нарва-1 в Эстонии работали ежедневно с 7:00 до 19:00 на неопределенный срок.

Срок действия действующих временных ограничений истекает в конце августа.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что целью сокращения часов работы было укрепление безопасности границы, улучшение возможностей реагирования на инциденты на границе и усиление таможенного контроля.

В то же время он отметил, что в Эстонии пока нет оснований для полного закрытия границы с Россией, несмотря на повторяющиеся публичные дискуссии по этому вопросу.

"У нас этого пока нет", – сказал Таро, имея в виду отсутствие оценки угрозы, которая оправдывала бы полное закрытие.

Как известно, в мае эстонские КПП сократили время работы – ночью они закрыты. Решение было принято из-за пограничных инцидентов со стороны России.