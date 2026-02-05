Естонія на три місяці закриє нічний рух на пунктах пропуску на кордоні з РФ

Через прикордонні інциденти з боку Росії уряд Естонії в четвер, 5 лютого, вирішив з 24 лютого на три місяці закрити нічний рух на автомобільних прикордонних пунктах Лухамаа і Койдула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В уряді зазначили, що нічне закриття пунктів пропуску дозволить спрямувати більше ресурсів на охорону кордону.

Згідно з планом уряду, з 24 лютого автомобільні прикордонні пункти Лухамаа і Койдула будуть закриті для всього руху в нічний час. В денний час пункти пропуску будуть відкриті 12 годин.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал зазначив, що постійні провокаційні кроки Росії на кордоні не можна залишати без уваги.

"Оскільки Росія поводиться на кордоні часом ірраціонально, нам необхідно вивільнити ресурси для більш ефективної охорони кордону. З 24 лютого ми на три місяці скоротимо час роботи прикордонних пунктів і будемо закривати їх на ніч, щоб мати можливість уважніше контролювати ситуацію на інших ділянках кордону", – сказав Міхал.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що поведінка російських прикордонників постійно вимагає від Департаменту поліції та прикордонної охорони додаткових ресурсів і підвищеної уваги.

"За рахунок скорочення нічних робочих годин прикордонних пунктів ми зможемо більш ефективно задіяти наших співробітників там, де вони найпотрібніші", – зазначив міністр.

Він додав, що поки рішення запроваджується на три місяці, після чого ситуація буде переглянута і будуть вжиті подальші заходи.

Таро також підкреслив, що скорочення обсягу роботи прикордонних пунктів на естонсько-російському кордоні є логічним кроком в умовах, коли кількість перетинів кордону помітно знизилася і, ймовірно, вже не відновиться до колишнього рівня.

Нагадаємо, 17 грудня троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва. Вони пробули на естонській території близько 20 хвилин.

Після цього естонські та російські прикордонники на спільній зустрічі протягом двох годин обговорювали цей інцидент. Російські представники стверджували, що незаконного перетину кордону не було.

А нещодавно уряд Естонії вирішив змінити порядок перетину державного кордону для громадян Росії, які працюють у дипломатичних і консульських установах.