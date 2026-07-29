"Укрзализныця" объявила, что обеспечит удобные пересадки для украинских пассажиров на новый международный поезд испанского перевозчика Renfe по маршруту Перемышль – Франкфурт-на-Майне.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили на страницах компании.

В "Укрзализныце" рассказали, что испанская Renfe, с которой "Укрзализныця" недавно подписала меморандум о сотрудничестве, запускает новый международный ночной поезд из польского Перемышля в Франкфурт-на-Майне в Германии.

Помимо остановок по пути в Польше и Германии, он будет останавливаться также в Чехии – в Остраве и Праге. Поезд начнет курсировать с 1 августа, самые дешевые билеты будут стоить от 38 евро в спальных вагонах и от 15 – в сидячих.

"Укрзализныця" обещает удобные пересадки на него для пассажиров, следующих из Европы или в Европу на поездах:

№ 51/52 Киев – Перемышль;

№ 31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг – Перемышль;

№ 35/36 Одесса – Перемышль;

№ 89/90 Киев – Перемышль.

Путь нового "испанского" поезда по всей протяженности маршрута займет около 20 часов. Поезд будет отправляться ежедневно из Перемышля в 12:04 и прибывать во Франкфурт в 07:22 следующего дня; в обратном направлении из Франкфурта – в 15:03, с прибытием в Перемышль в 11:25 следующего дня.

Ранее объявили, что с 28 июня поезд "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев будет курсировать ежедневно.

Также сообщали, что Украина и Болгария работают над запуском поезда до болгарской Варны.