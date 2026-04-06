Україна та Болгарія працюють над запуском поїзда до Варни

Україна та Болгарія працюють над запуском міжнародного залізничного маршруту до міста Варна.

Про це у своїх соцмережах написав віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба розповів, що вже є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху – "з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів".

"Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна. Наша мета – запустити це сполучення вже на початку червня", – зазначив він.

За словами міністра, рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей, зокрема для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок.

"Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків. Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин", – додав Кулеба.

Щодо ціни, румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків.

Наступний крок – фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда спільно з партнерами, зауважив Кулеба.

Наприкінці березня стало відомо, що Україна і Болгарія планують цього літа у тестовому режимі запустити пасажирський поїзд через Румунію.

У грудні "Укрзалізниця" повідомила про відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом вперше з 2022 року.

Наприкінці листопада в "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.