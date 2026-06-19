Поїзд між Києвом та Кишиневом курсуватиме щоденно

З 28 червня поїзд "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

Про це у своїх соцмережах повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

Як зазначив Кулеба, це результат тривалої спільної роботи Мінрозвитку, "Укрзалізниці" та молдовської залізниці CFM, яка дозволила зробити маршрут більш зручним і передбачуваним для пасажирів.

Також змінено час відправлення з Кишинева. З 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон для подорожей із дітьми.

"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Україна та Болгарія працюють над запуском міжнародного залізничного маршруту до міста Варна.

У грудні "Укрзалізниця" повідомила про відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом вперше з 2022 року.

Наприкінці листопада в "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.