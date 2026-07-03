Замах у Монако: ЗМІ пишуть, що підозрюваною є жінка українського походження

Слідство в Монако, за даними ЗМІ, з’ясувало особу головного підозрюваного у причетності до вибуху в Монако, внаслідок якого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його родина – це насправді жінка українського походження.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Як стало відомо BFMTV, підозрювану виявили в одній із європейських країн, яка не є ані Монако, ані Францією. На запит судових органів Монако було розпочато міжнародне співробітництво.

Крім того, як стало відомо BFMTV, підозрюваний у залишенні сумки з вибухівкою – жінка.

"Згідно з нашими даними, з урахуванням фактів, зібраних у ході розслідування, ця людина, ймовірно, маскувалась, щоб виглядати як чоловік", – йдеться у внутрішній записці поліції Монако, з якою вдалося ознайомитися BFMTV.

Le Figaro додає, що імовірна підозрювана – українського походження.

Також, згідно з даними ЗМІ, особа, яка залишила сумку з бомбою біля підніжжя будівлі, у день події кілька разів проводила розвідку місцевості.

Незадовго до 21:00 цього понеділка ця особа помітила сім’ю Єрмолаєвих в районі поблизу площі де Мюлен і вирішила простежити за нею.

Підозрювана обігнала їх і зупинилась приблизно за 10 метрів попереду. Потім вона попрямувала до будинку сім’ї, піднялась трьома сходинками перед входом і поставила сумку з бомбою.

Потім особа поспішно покинула місце події, озирнувшись, щоб переконатися, що сім’я дійсно увійшла до будівлі. 13-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок вибуху, першим увійшов до будинку.

І саме в той момент, коли Анна Насобіна, партнерка бізнесмена Єрмолаєва, проходила повз сумку з вибухівкою, підозрювана дистанційно підірвала її "за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування".

Наразі стан Анни Насобіної залишається критичним. Їй ампутували обидві ноги.

Крім того, щодо підозрюваної видано європейський ордер на арешт. У четвер ввечері почало діяти "червоне повідомлення" Інтерполу, як стало відомо BFMTV з декількох джерел, що підтверджують цю інформацію.

Також розпочато судове розслідування за статтями "замах на вбивство та співучасть", "розміщення вибухового пристрою на публічному місці з злочинним наміром та співучасть" та "злочинне об’єднання". Загалом у цій справі працюють три слідчі судді.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, слідство в Монако вважає, що до вибуху могла бути причетна Служба безпеки України.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – чоловік потрапив на записи камер спостереження.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.