Покушение в Монако: СМИ сообщают, что подозреваемая – женщина украинского происхождения

Следствие в Монако, по данным СМИ, установило личность главного подозреваемого в причастности к взрыву в Монако, в результате которого пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья – это на самом деле женщина украинского происхождения.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Как стало известно BFMTV, подозреваемую обнаружили в одной из европейских стран, которая не является ни Монако, ни Францией. По запросу судебных органов Монако было начато международное сотрудничество.

Кроме того, как стало известно BFMTV, подозреваемый в оставлении сумки со взрывчаткой – женщина.

"Согласно нашим данным, с учетом фактов, собранных в ходе расследования, этот человек, вероятно, маскировался, чтобы выглядеть как мужчина", – говорится во внутренней записке полиции Монако, с которой удалось ознакомиться BFMTV.

Le Figaro добавляет, что предполагаемая подозреваемая – украинского происхождения.

Также, согласно данным СМИ, лицо, оставившее сумку с бомбой у подножия здания, в день происшествия несколько раз проводило разведку местности.

Незадолго до 21:00 в этот понедельник это лицо заметило семью Ермолаевых в районе площади де Мюлен и решило проследить за ней.

Подозреваемая обогнала их и остановилась примерно в 10 метрах впереди. Затем она направилась к дому семьи, поднялась на три ступеньки перед входом и поставила сумку с бомбой.

Затем она поспешно покинула место происшествия, оглянувшись, чтобы убедиться, что семья действительно вошла в здание. 13-летний мальчик, получивший ранение в результате взрыва, первым вошел в здание.

И именно в тот момент, когда Анна Насобина, партнерша бизнесмена Ермолаева, проходила мимо сумки со взрывчаткой, подозреваемая дистанционно взорвала ее "с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления".

В настоящее время состояние Анны Насобиной остается критическим. Ей ампутировали обе ноги.

Кроме того, в отношении подозреваемой выдан европейский ордер на арест. В четверг вечером начало действовать "красное уведомление" Интерпола, как стало известно BFMTV из нескольких источников, подтверждающих эту информацию.

Также начато судебное расследование по статьям "покушение на убийство и соучастие", "установка взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и соучастие" и "преступное объединение". Всего по этому делу работают три следственных судьи.

Напомним, поданным СМИ, что следствие в Монако считает, что к взрыву могла быть причастна Служба безопасности Украины.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

После взрыва началась масштабная операция по поиску подозреваемого, заложившего взрывчатку – мужчина попал на записи камер наблюдения.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.