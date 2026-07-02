У Франції лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки

У Франції після аномально сильної спеки лікарні терміново перелаштовують свою роботу, готуючись до нової хвилі, яка очікується в середині наступного тижня.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Під час попереднього епізоду медичні заклади працювали на межі своїх можливостей, зіткнувшись із різким зростанням кількості госпіталізацій та нестачею обладнання, розрахованого на екстремальні температури.

"Цей тиждень був жахливим для всієї лікарняної системи. Не тільки для медсестер і лікарів, а й для всіх співробітників лікарні, які були мобілізовані цілодобово, сім днів на тиждень, бо нам потрібно було в дуже стислі терміни знайти нові рішення. Ми думали, що готові, але насправді це було не так", – розповів Седрік Люсьє, директор лікарні Paris Sacley в Орсе.

Керівник лікарні пояснює, що ця криза виявила одразу кілька прогалин в організації роботи медичних закладів і з неї винесено уроки.

"По‑перше, звичайно, потрібно адаптувати будівлі. Тому ми почали зі встановлення кондиціонерів. Ми також змінили спосіб зберігання деяких наших ліків, розмістивши їх у приміщеннях із низькою температурою. Ми по-новому організували й низку відділень, які особливо схильні до впливу сильної спеки. Так, починаючи відсьогодні, наприклад, ми переводимо відділення для людей похилого віку до цієї нової лікарні", – додав він.

Зіткнувшись із надзвичайною ситуацією, медичні бригади також переорієнтували частину обладнання на нетипове використання. Душові ноші, які зазвичай використовують для миття людей з порушеннями рухливості, були задіяні для лікування важких випадків гіпертермії.

"Ми їх задіяли під час спекотної хвилі. Те саме стосується і ванн, які ми передали службі SMUR (мобільна служба невідкладної допомоги та реанімації). Ми наповнюємо їх льодом і поміщаємо туди пацієнта з гіпертермією", – пояснила Емелін Жолі, заступниця директора лікарні.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про запуск з цього літа інвестиційної програми обсягом 100 мільйонів євро, призначеної для медичних закладів, які найбільше страждають від спеки.

Очільник французького уряду також пообіцяв 30 тисяч кондиціонерів, перші поставки яких очікуються на початку наступного тижня.

У четвер, 2 липня, Лекорню головуватиме на кризовій міжміністерській зустрічі у Марселі, яку збирають через наближення нової хвилі спеки.

У Франції та в Іспанії з впливом цього погодного епізоду пов’язують близько 1000 додаткових смертей.