В Ryanair попередили про "хаос із чергами" через нову систему контролю на кордонах ЄС

Авіакомпанія Ryanair та керівник берлінського аеропорту попередили про серйозні перебої в літніх подорожах через нову цифрову систему прикордонного контролю ЄС.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В Ryanair попередили, що пасажири можуть зіткнутися з "хаосом із чергами", і закликали уряди відмовитись від цієї системи до закінчення літнього сезону.

Виконавча директорка аеропорту Берліна Алетта фон Массенбах зазначила, що за новою системою громадяни країн, що не входять до ЄС, змушені стояти в черзі до двох годин, і попередила, що така ситуація "нестерпна влітку".

Фон Массенбах розповіла, що в одному з терміналів Берліна, де працюють авіакомпанії Ryanair та Wizz Air, час очікування може становити від однієї до двох годин.

За новою системою EES, мандрівники з-поза меж ЄС повинні реєструвати біометричні дані під час в’їзду до більшості європейських країн, які перевіряються під час виїзду. Європейська комісія заявляє, що готова надати додаткову підтримку.

"Пасажирів та їхні сім’ї не слід використовувати як піддослідних кроликів для недопрацьованої системи паспортного контролю, яка цього літа може спричинити довгі черги, пропущені рейси та зайвий стрес в аеропортах", – заявив головний операційний директор Ryanair Ніл МакМахон.

Авіакомпанія повідомила, що в таких аеропортах, як Тенерифе, Пальма, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Краків та Париж-Бове, спостерігаються серйозні перебої.

Система EES покликана модернізувати систему прикордонного контролю ЄС, зробивши її безпечнішою та, зрештою, спростивши подорожі.

Вона повністю функціонує з квітня. Хоча в деяких місцях система працює добре, регулярно надходять повідомлення про тривале очікування на паспортному контролі, особливо в години пік.

Деякі пасажири кажуть, що пропустили рейси додому, бо застрягли в чергах.

Фон Массенбах зазначила, що одна з проблем полягає в тому, що країни ЄС використовують різні системи.

"У кожної держави-члена є так багато підсистем. Ми бачимо, що така складність насправді не сприяє безперебійній обробці документів на кордоні", – вказала вона.

Технічні проблеми завадили використанню EES у Великій Британії в порту Дувра, де проводяться французькі прикордонні перевірки.

Фон Массенбах повідомила, що в середу відбулася "зустріч на дуже високому рівні в Брюсселі", "і ми бачимо, що вони починають розуміти: ця ситуація є нестерпною, особливо влітку".

Речник ЄК заявив, що "докладаються всі зусилля, щоб обмежити вплив [системи EES] на мандрівників з-поза меж ЄС".

Він зазначив, що вплив є "обмеженим" у "більшості" аеропортів ЄС, а там, де виникають проблеми, держави-члени не змогли забезпечити достатню кількість прикордонників, відповідну інфраструктуру та автоматизоване обладнання.

Наступного тижня ЄК зустрінеться з представниками авіаційної галузі, щоб обговорити цю систему.

Авіакомпанії та аеропорти написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС на пік літнього курортного сезону, зазначаючи, що деякі рейси вилітають заповненими лише наполовину, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.

Нещодавно керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.