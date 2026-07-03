В Ryanair предупредили о "хаосе с очередями" из-за новой системы контроля на границах ЕС

Авиакомпания Ryanair и руководитель берлинского аэропорта предупредили о серьезных перебоях в летних путешествиях из-за новой цифровой системы пограничного контроля ЕС.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В Ryanair предупредили, что пассажиры могут столкнуться с "хаосом с очередями", и призвали правительства отказаться от этой системы до окончания летнего сезона.

Исполнительный директор берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах отметила, что по новой системе граждане стран, не входящих в ЕС, вынуждены стоять в очереди до двух часов, и предупредила, что такая ситуация "невыносима летом".

Фон Массенбах рассказала, что в одном из терминалов Берлина, где работают авиакомпании Ryanair и Wizz Air, время ожидания может составлять от одного до двух часов.

Согласно новой системе EES, путешественники из-за пределов ЕС должны регистрировать биометрические данные при въезде в большинство европейских стран, которые проверяются при выезде. Европейская комиссия заявляет, что готова оказать дополнительную поддержку.

"Пассажиров и их семьи не следует использовать в качестве подопытных кроликов для недоработанной системы паспортного контроля, которая этим летом может привести к длинным очередям, пропущенным рейсам и лишнему стрессу в аэропортах", – заявил главный операционный директор Ryanair Нил МакМахон.

Авиакомпания сообщила, что в таких аэропортах, как Тенерифе, Пальма, Аликанте, Малага, Милан-Бергамо, Краков и Париж-Бове, наблюдаются серьезные перебои.

Система EES призвана модернизировать систему пограничного контроля ЕС, сделав её более безопасной и, в конечном итоге, упростив путешествия.

Она полноценно функционирует с апреля. Хотя в некоторых местах система работает хорошо, регулярно поступают сообщения о длительном ожидании на паспортном контроле, особенно в часы пик.

Некоторые пассажиры говорят, что опоздали на рейсы домой, потому что застряли в очередях.

Фон Массенбах отметила, что одна из проблем заключается в том, что страны ЕС используют разные системы.

"У каждого государства-члена так много подсистем. Мы видим, что такая сложность на самом деле не способствует бесперебойной обработке документов на границе", – указала она.

Технические проблемы помешали использованию EES в Великобритании в порту Дувра, где проводятся французские пограничные проверки.

Фон Массенбах сообщила, что в среду состоялась "встреча на очень высоком уровне в Брюсселе", "и мы видим, что они начинают понимать: эта ситуация невыносима, особенно летом".

Пресс-секретарь ЕК заявил, что "прилагаются все усилия, чтобы ограничить влияние [системы EES] на путешественников из-за пределов ЕС".

Он отметил, что влияние системы "ограничено" в "большинстве" аэропортов ЕС, а там, где возникают проблемы, государства-члены не смогли обеспечить достаточное количество пограничников, соответствующую инфраструктуру и автоматизированное оборудование.

На следующей неделе ЕК встретится с представителями авиационной отрасли, чтобы обсудить эту систему.

Авиакомпании и аэропорты написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до пяти часов.

Недавно руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.