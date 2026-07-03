У Литві представили склад нового уряду: глави МЗС і Міноборони зберегли посади

Призначений прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс оприлюднив склад свого майбутнього уряду.

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Головна інтрига стосувалася керівника Міністерства закордонних справ: Сінкявічюс оголосив, що главою зовнішньополітичного відомства залишиться Кястутіс Будріс.

Ще одне ключове для України відомство – Міністерство оборони – також зберегло свого очільника: міністром лишається Робертас Каунас.

Примітно, що попередниця Сінкявічюса на посаді глави уряду Литви Інга Ругінене у новому кабінеті міністрів очолюватиме Міністерство соціального захисту та праці.

Сінкявічюс поінформував, що подав на затвердження президенту складу свого уряду.

Він також пообіцяв найближчим часом представити свою урядову програму литовському Сейму.

"Від кожного міністра я очікую сміливості, ініціативи та здатності змінювати те, що не працює. Литві потрібні не бюрократична інерція, а новий темп. Від усього уряду я очікую солідарності, відповідальності та вміння спілкуватися з людьми… Сьогодні я представляю не просто список прізвищ. Я представляю команду, разом з якою беру на себе відповідальність працювати на благо держави", – підкреслив призначений прем’єр.

У вівторок Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром країни.

Детальніше про це читайте у статті: Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.