Глава МЗС Литви висловився про свої шанси лишитися в новому уряді

Тимчасовий міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що поки не має відповіді на питання щодо свого майбутнього на цій посаді в новому уряді.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар пролунав на тлі сумнівів нового прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса щодо здатності Будріса продовжувати роботу в новому уряді.

"У нас відбулася ділова розмова, і призначений прем’єр-міністр, ймовірно, сам усе прокоментує. Цей процес розвивається за власною динамікою та у своєму порядку... А коли будуть рішення, стане зрозуміло... Найближчий час покаже. Я продовжуватиму роботу до 7 або 14 липня, коли новий уряд складе присягу і я перестану бути тимчасовим", – зазначив Будріс.

Сінкявічюс раніше заявляв, що не може гарантувати збереження за Будрісом посади міністра закордонних справ після реорганізації керівної більшості.

Зі свого боку президент Литви Гітанас Науседа неодноразово заявляв, що міністр належним чином виконує свої обов’язки.

У вівторок Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром країни.

Детальніше про це читайте у статті: Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.