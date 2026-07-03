В Литве представили состав нового правительства: главы МИД и Минобороны сохранили свои посты

Назначенный премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс обнародовал состав своего будущего правительства.

Об этом он написал в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Главная интрига касалась руководителя Министерства иностранных дел: Синкявичюс объявил, что главой внешнеполитического ведомства останется Кястутис Будрис.

Еще одно ключевое для Украины ведомство – Министерство обороны – также сохранило своего руководителя: министром остается Робертас Каунас.

Примечательно, что предшественница Синкявичюса на посту главы правительства Литвы Инга Ругинене в новом кабинете министров возглавит Министерство социальной защиты и труда.

Синкявичюс сообщил, что представил на утверждение президенту состав своего правительства.

Он также пообещал в ближайшее время представить свою правительственную программу литовскому Сейму.

"От каждого министра я ожидаю смелости, инициативы и способности менять то, что не работает. Литве нужны не бюрократическая инерция, а новый темп. От всего правительства я ожидаю солидарности, ответственности и умения общаться с людьми… Сегодня я представляю не просто список фамилий. Я представляю команду, вместе с которой беру на себя ответственность работать на благо государства", – подчеркнул назначенный премьер.

Во вторник Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.

Подробнее об этом читайте в статье: Поддержка Украины и молчание по поводу Беларуси: изменит ли новый премьер внешнюю политику Литвы.