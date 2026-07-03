Сибіга подякував Швеції за відмову від російської транслітерації українських міст

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Швеції за перехід на правильну транслітерацію українських топонімів і відмову від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства, йдеться не лише про правопис – "мова йде про ідентичність, деколонізацію та повернення до нашого справжнього "я"".

"Цілком логічно, що українські міста повинні мати українські назви замість версій російського походження, нав’язаних протягом століть імперського панування", – зазначив він.

Міністр додав, що Швеція підтримує Україну на всіх фронтах: зброєю та літаками, "а також повагою до нашої ідентичності та культури".

2 липня стало відомо, що Міністерство закордонних справ Швеції офіційно переходить на правильну транслітерацію українських топонімів, відмовившись від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля.

Нагадаємо, в іспанській Барселоні після закликів місцевої громади українців змінили транслітерацію назви Київ у написі на вітражі всесвітньо відомого храму Саграда Фамілія.

Європейський Союз змінив написання назви української столиці Kiev на Kyiv в електронних адресах своїх співробітників у 2019 році.