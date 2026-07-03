Сибига поблагодарил Швецию за отказ от российской транслитерации украинских городов

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Швецию за переход на правильную транслитерацию украинских топонимов и отказ от русских вариантов написания Киева, Одессы, Донбасса и Чернобыля.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства, речь идет не только о правописании – "речь идет об идентичности, деколонизации и возвращении к нашему истинному "я"".

"Вполне логично, что украинские города должны иметь украинские названия вместо версий русского происхождения, навязанных на протяжении веков имперского господства", – отметил он.

Министр добавил, что Швеция поддерживает Украину на всех фронтах: оружием и самолетами, "а также уважением к нашей идентичности и культуре".

2 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Швеции официально переходит на правильную транслитерацию украинских топонимов, отказавшись от российских вариантов написания Киева, Одессы, Донбасса и Чернобыля.

Напомним, в испанской Барселоне после призывов местной общины украинцев изменили транслитерацию названия Киева в надписи на витраже всемирно известного храма Саграда Фамилия.

Европейский Союз изменил написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников в 2019 году.