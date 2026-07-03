Сибіга отримав запевнення Польщі про продовження підтримки України у війні проти РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві 3 липня повідомив, що отримав від нього запевнення у продовженні підтримки України в підвищенні її обороноздатності.

Про це Сибіга написав у соцмережі X за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч дипломатів відбулась на тлі загострення напруги у відносинах України та Польщі, що почалось після рішення польського президента Кароля Навроцького відібрати державну нагороду у президента Володимира Зеленського через найменування українського військового підрозділу на честь героїв УПА.

За словами міністра, він проінформував Сікорського та польську делегацію про ситуацію на лінії фронту та успіхи Збройних сил України, зокрема про ефективні удари на великі відстані проти Росії.

"Отримав запевнення, що Польща незмінно надаватиме підтримку Україні у підвищенні нашої обороноздатності", – розповів Сибіга.

Також, за його словами, вони детально обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, а також обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі.

У комюніке МЗС Польщі за підсумками зустрічі сказано, що "Сікорський підтвердив підтримку України в її боротьбі з агресором". При цьому, за словами польського відомства, він наголосив на стратегічному значенні поглиблення військової співпраці та стабілізації регіону для безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, після зустрічі з Сікорським у п’ятницю Сибіга повідомив, що запропонував комплекс антикризових заходів, аби розрядити напругу у відносинах з Польщею.

У п’ятницю, під час спільної пресконференції Сікорський та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомили, що їм вдалося виробити спільну позицію Польщі, яку на саміті НАТО в Анкарі представить президент Кароль Навроцький.

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