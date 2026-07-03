Сибига получил от Польши заверения в продолжении поддержки Украины в войне против РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве 3 июля сообщил, что получил от него заверения в продолжении поддержки Украины в повышении ее обороноспособности.

Об этом Сибига написал в соцсети Х по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

Встреча дипломатов состоялась на фоне обострения напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, которое началось после решения польского президента Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского государственной награды из-за присвоения украинскому воинскому подразделению названия в честь героев УПА.

По словам министра, он проинформировал Сикорского и польскую делегацию о ситуации на линии фронта и успехах Вооруженных сил Украины, в частности об эффективных ударах на большие расстояния по России.

"Получил заверения, что Польша будет неизменно оказывать поддержку Украине в повышении нашей обороноспособности", – рассказал Сибига.

Также, по его словам, они подробно обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, а также обменялись мнениями накануне саммита НАТО в Анкаре.

В коммюнике МИД Польши по итогам встречи говорится, что "Сикорский подтвердил поддержку Украины в ее борьбе с агрессором". При этом, по словам польского ведомства, он подчеркнул стратегическое значение углубления военного сотрудничества и стабилизации региона для безопасности всей Европы.

Напомним, после встречи с Сикорским в пятницу Сибига сообщил, что предложил комплекс антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

В пятницу, во время совместной пресс-конференции, Сикорский и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщили, что им удалось выработать общую позицию Польши, которую на саммите НАТО в Анкаре представит президент Кароль Навроцкий.

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