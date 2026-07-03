Понад 50 депутатів у Британії хочуть заборони мультфільму "Маша і ведмідь"

Міжпартійна група членів парламенту Великої Британії звернулася з листом до уряду, закликаючи з'ясувати, чи можна припинити трансляцію мультсеріалу "Маша та ведмідь" у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Група депутатів від Ліберально-демократичної, Лейбористської, Консервативної, Зеленої партій, а також Шотландської національної партії (SNP) та валлійської Plaid Cymru написали лист міністерці культури Лізі Ненді з проханням втрутитися.

У листі, підготовленому під керівництвом депутата від ліберальних демократів Тома Гордона та підписаному понад 50 іншими парламентарями, стверджується, що деякі витівки чотирирічної Маші є "пропагандистським контентом", причому "не надто прихованим".

Депутати вказують на епізод, де Маша з'являється у головному уборі, схожому на танковий шолом, та в однострої радянського зразка, а також на іншу серію, де вона вдягнена, за словами політиків, у кашкет радянського прикордонника. Цей елемент форми історично асоціюється з НКВС – органом таємної поліції Радянського Союзу. Депутати наголошують, що це відомство було "відповідальним за масові депортації, страти та переслідування десятків мільйонів людей".

Парламентарі також зазначили, що ці образи використовувалися в англомовному акаунті в соцмережі X, який належить творцям шоу – студії Animaccord (російська анімаційна студія зі штаб-квартирою на Кіпрі). Допис супроводжувався підписом: "Справжня армійська дівчинка із сачком для метеликів! Ого, тепер я в армії!".

За словами депутатів, це "активно нормалізує радянську військову іконографію для глобальної аудиторії маленьких дітей".

У своєму зверненні парламентарі зазначають: "Ми пишемо, щоб вимагати термінових дій з боку уряду після заяви Netflix про придбання двох нових сезонів російського анімаційного серіалу „Маша та ведмідь" та продовження ліцензійної угоди на поточні сезони й спін-оффи у понад 100 країнах".

"Цей контент також транслюється у Сполученому Королівстві на платформі ITVX. Британські діти отримують доступ до нього як через велику глобальну стрімінгову платформу, так і через провідного національного мовника, і ми вважаємо це неприйнятним", – заявили парламентарі.

"Британські батьки мають право розраховувати на те, що контент, який доходить до їхніх дітей через ліцензовані платформи, проходить належну перевірку – особливо тоді, коли наші союзники висловлюють обґрунтовані занепокоєння щодо державної пропаганди", – йдеться у зверненні.

Вони також послалися на заяви українського Центру протидії дезінформації при РНБО. У ньому наголошували, що "Маша та ведмідь" – "це не просто мультфільм, а інструмент російської м'якої сили", оскільки в ньому через поведінку Маші демонструється "висміювання традицій інших народів, а також нормалізуються радянські символи та мілітаристська тематика".

Студія Animaccord категорично відкидає ці звинувачення, заявляючи, що є приватною компанією, яка створює популярне дитяче шоу, і ніколи не отримувала державного фінансування.

Нагадаємо, днями Суд Європейського Союзу постановив, що заборона на трансляцію контенту російської пропагандистської компанії RT поширюється також на вебсайти з вільним доступом.

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