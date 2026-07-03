Более 50 депутатов в Великобритании хотят запретить мультфильм "Маша и медведь"

Межпартийная группа членов парламента Великобритании обратилась с письмом к правительству, призывая выяснить, можно ли прекратить трансляцию мультсериала "Маша и медведь" в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Группа депутатов от Либерально-демократической, Лейбористской, Консервативной, Зеленой партий, а также Шотландской национальной партии (SNP) и валлийской Plaid Cymru направила письмо министру культуры Лизе Нэнди с просьбой вмешаться.

В письме, подготовленном под руководством депутата от либеральных демократов Тома Гордона и подписанном более чем 50 другими парламентариями, утверждается, что некоторые выходки четырехлетней Маши являются "пропагандистским контентом", причем "не слишком скрытым".

Депутаты указывают на эпизод, где Маша появляется в головном уборе, похожем на танковый шлем, и в форме советского образца, а также на другую серию, где она одета, по словам политиков, в фуражку советского пограничника. Этот элемент формы исторически ассоциируется с НКВД – органом тайной полиции Советского Союза. Депутаты подчеркивают, что это ведомство было "ответственным за массовые депортации, казни и преследования десятков миллионов людей".

Парламентарии также отметили, что эти изображения использовались в англоязычном аккаунте в социальной сети X, принадлежащем создателям шоу – студии Animaccord (российская анимационная студия со штаб-квартирой на Кипре). Пост сопровождался подписью: "Настоящая армейская девочка с мешком для бабочек! Ого, теперь я в армии!".

По словам депутатов, это "активно нормализует советскую военную иконографию для глобальной аудитории маленьких детей".

В своём обращении парламентарии отмечают: "Мы пишем, чтобы потребовать принятия срочных мер со стороны правительства после заявления Netflix о приобретении двух новых сезонов российского анимационного сериала „Маша и медведь" и продлении лицензионного соглашения на текущие сезоны и спин-оффы в более чем 100 странах".

"Этот контент также транслируется в Соединённом Королевстве на платформе ITVX. Британские дети получают к нему доступ как через крупную глобальную стриминговую платформу, так и через ведущего национального вещателя, и мы считаем это неприемлемым", – заявили парламентарии.

"Британские родители имеют право рассчитывать на то, что контент, который доходит до их детей через лицензированные платформы, проходит надлежащую проверку – особенно тогда, когда наши союзники выражают обоснованную озабоченность по поводу государственной пропаганды", – говорится в обращении.

Они также сослались на заявления украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО. В нём отмечалось, что "Маша и медведь" – "это не просто мультфильм, а инструмент российской мягкой силы", поскольку в нём через поведение Маши демонстрируется "высмеивание традиций других народов, а также нормализуются советские символы и милитаристская тематика".

Студия Animaccord категорически отвергает эти обвинения, заявляя, что является частной компанией, создающей популярное детское шоу, и никогда не получала государственного финансирования.

Напомним, на днях Суд Европейского Союза постановил, что запрет на трансляцию контента российской пропагандистской компании RT распространяется также на веб-сайты со свободным доступом.

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