ЄС виділив Україні ще понад 3,4 млрд євро на оборону та озброєння

Європейська комісія перерахувала Україні понад 3,4 млрд євро в межах оборонної частини кредитної програми підтримки на загальну суму 90 млрд євро.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 3,47 млрд євро спрямовані на забезпечення нагальних військових потреб України та зміцнення її оборонних можливостей у протистоянні російській агресії.

У Єврокомісії повідомили, що цей транш охоплює додаткову частину першого переліку продукції щодо закупівлі дронів. До нього також входить фінансування додаткових дронів, зокрема дронів з реактивним двигуном великої дальності, ракет та винищувачів Gripen.

"Завдяки цьому новому перерахуванню в рамках нашого кредитного пакета на суму 90 млрд євро ми допомагаємо Україні захищати свій народ. Ми також зближуємо наші оборонні галузі, поєднуючи промислові масштаби Європи з неперевершеними інноваціями України. Так формується наша нова угода щодо дронів", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що 25 червня фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

Президент Володимир Зеленський у травні підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

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