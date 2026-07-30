Туск про російську ракету: немає підстав вважати, що ціллю була Польща

Польський прем’єр Дональд Туск, коментуючи інцидент з російською ракетою, що впала у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав, що саме Польща була її ціллю.

Заяву глави польського уряду наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Туск відвідав місце падіння об’єкта, який порушив польський повітряний простір. Він підтвердив попередні відомості про те, що, найімовірніше, йдеться про російську крилату ракету Х-101.

"Немає жодних підстав вважати, що ціллю була Польща", – заявив він.

Туск також додав, що "Росія робитиме все можливе, щоб зняти з себе відповідальність".

Він поінформував, що американці зацікавлені в участі в розслідуванні щодо нічного порушення польського повітряного простору.

"Мені важливо, щоб не повторилося те, що було колись. Усе має бути прозорим, люди мають бути поінформовані про все. Ця війна сповнена несподіванок. Ми маємо дуже швидко вчитися реагувати на нові ситуації та нові загрози", – додав польський прем’єр.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".