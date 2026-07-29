У Греції борються з масштабною лісовою пожежею на одному з островів

У Греції пожежники борються з великою лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на острові Парос у Егейському морі, після того як вночі полум’я стрімко поширилося, що змусило провести превентивну евакуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Пожежа, що спалахнула у вівторок поблизу полігону для захоронення відходів, швидко поширилася по сухій рослинності, її поширенню сприяв сильний вітер та спекотна й посушлива погода.

Влада оприлюднила серію екстрених повідомлень за номером 112, наказавши мешканцям Агкайрії евакуюватися на пляж Алікі, а потім віддала наказ про евакуацію для Трипіті, Аспро-Хоріо, Гліфа та Піргакі, направивши мешканців до південно-східного прибережного села Дріос.

З першими променями сонця відновилися операції з гасіння пожежі з повітря за участю двох літаків-водоскидачів і п’яти вертольотів, один із яких координував операцію. Додаткові літальні апарати перебували в режимі готовності на випадок необхідності.

Загалом було задіяно 66 пожежників, чотири лісові спецпідрозділи та 16 пожежних машин, яким надавали підтримку добровольці, муніципальні водовози та важка техніка. Підкріплення з Сіроса, Наксоса, Афін та інших районів уже прибуло, а ще 20 пожежників і вісім пожежних машин мали прибути на острів на поромі з Рафіни.

Мер Пароса Константінос Бізас охарактеризував ситуацію як "дуже складну", зазначивши, що пожежники без перерви боролися з вогнем.

Представники пожежної служби заявили, що їхнім пріоритетним завданням у нічний час було не допустити поширення пожежі на Агкайрію, де була зосереджена основна частина пожежних сил.

Влада попередила, що посилення вітру, яке прогнозується на середу, може ще більше ускладнити роботу з локалізації лісової пожежі. Також надійшли повідомлення про активний фронт пожежі в районі Франга.

Також варто зазначити, що Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.