У румунській Констанці другий день поспіль оголошували тривогу через загрозу вибуху

У четвер у штаб-квартирі Румунської морської адміністрації (ANR) у порту Констанца оголошували нову тривогу через загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Видання зазначає, що об 11:30 співробітник Румунської морської адміністрації отримав повідомлення, схоже на те, що надійшло напередодні.

Це повідомлення з погрозою, в якому йдеться про те, що всередині будівлі Румунської морської адміністрації розміщено кілька бомб.

Штаб-квартиру морської адміністрації не евакуювали, але на місце події прибули поліцейські з Констанцького обласного управління поліції та пожежники зі Служби надзвичайних ситуацій Добруджі.

За інформацією Digi24, з 12:00 з міркувань безпеки було призупинено операції з виїзду та в’їзду до порту.

Префект Констанцького повіту заявляє, що на даний момент у порту Констанца всі операції проходять у звичайному режимі.

Як і у випадку операції напередодні, яка виявилася помилковою тривогою, правоохоронні органи підозрюють, що нова тривога є частиною тої самої хвилі гібридних загроз. Проте повинні суворо дотримуватися процедур безпеки та антитерористичних протоколів.

Нагадаємо, 29 липня у румунському порту Констанца тимчасово призупинили маневри морських і річкових суден після отримання повідомлення про закладені вибухові пристрої.