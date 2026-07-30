Сибіга обговорив із Сікорським наслідки вторгнення російської ракети до Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета вторглася на територію Польщі.

Про це міністр повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У розмові Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив польського міністра "у повній солідарності України з Польщею".

"Ми готові надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти", – сказав він.

Також у розмові Сибіга запропонував відновити переговори з іншими союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів.

"Мова йде не про благодійність, а про прагматичні рішення для посилення нашої спільної безпеки. Вважаю, що сьогоднішнє вторгнення ракети також є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою зіштовхуються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле", – зазначив він.

Окрім цього, міністри відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дональда Туска й обговорили питання реалізації їхніх домовленостей.

Цього дня Туск розповів, що у середу, 29 липня, під час зустрічі у Любліні Зеленський передав йому інформацію про запланований масований повітряний удар РФ по Україні.

Також за словами польського прем’єра, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101.