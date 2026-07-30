На грецькому Криті через масштабні лісові пожежі евакуювали кілька тисяч людей

На грецькому острові Крит триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, які через сильний вітер загрожують населеним пунктам і туристичним курортам: внаслідок погодних умов довелося евакуювати кілька тисяч людей.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як повідомляє місцева влада, пориви вітру сягали 125 км/год, що значно ускладнює роботу рятувальників й вогонь досі не вдалося локалізувати.

За словами заступниці регіонального губернатора Ретимно Марії Ліоні, пожежа вже знищила житлові будинки та сільськогосподарські угіддя, однак точний масштаб збитків поки невідомий.

У регіоні Ретимно зараз працюють 224 пожежники, 53 одиниці спецтехніки, 11 спеціалізованих підрозділів і два літаки. У регіоні внаслідок пожеж довелося евакуювати близько 8 тисяч людей.

Двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті. Ще один пожежник загинув під час іншої пожежі в регіоні Пелопоннес.

У середу сотні місцевих жителів та туристів у центрі Криту були евакуйовані морем та сушею, оскільки сильний вітер зробив пожежу неконтрольованою поблизу популярних місць відпочинку.

Також повідомляли, що у Греції пожежники борються з великою лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на острові Парос в Егейському морі.