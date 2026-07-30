Польша рассмотрит передачу Украине дополнительных ракет к Patriot

В ближайшее время Польша рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский премьер Дональд Туск, которого цитирует "Укринформ".

Глава польского правительства отметил, что рассмотрит этот вопрос после инцидента с российской ракетой Х-101, которая нарушила воздушное пространство Польши.

"После этого инцидента мы... как можно скорее рассмотрим вопрос о дальнейшей помощи Украине, в частности о передаче следующих ракет для систем Patriot, если возникнет такая необходимость", – сказал Туск.

Как сообщалось, во время встречи в Вашингтоне 28 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить в экстренном порядке пакет перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Также Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".