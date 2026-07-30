Президент Турции прокомментировал попытки возобновить переговоры по Кипру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любое мирное соглашение по Кипру, не учитывающее позицию кипрских турок, "обречено на провал".

Слова Эрдогана цитирует издание Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Заявление Эрдогана прозвучало после завершения двухдневного визита на Кипр генсека ООН Антониу Гутерриша. Там он встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и лидером самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра в попытке возродить дипломатический процесс по судьбе разделённого острова после провала переговоров в 2017 году.

"Кипрский вопрос нельзя свести к простым дебатам о распределении власти между двумя общинами. По сути, речь идет о признании суверенного равенства и международного статуса турок-киприотов", – заявил президент Турции после заседания правительства.

Эрдоган заявил, что ни одна инициатива, игнорирующая "суверенное равенство, неотъемлемые права и законные интересы" турок-киприотов в восточном Средиземноморье, не может увенчаться успехом.

Он также подчеркнул, что Турция "не оставит турецко-кипрскую общину и будет продолжать защищать её интересы любой ценой".

Напомним, средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись туда после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией. На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция.

Европейская комиссия 13 июля назначила исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем ЕС по Кипру, который будет содействовать усилиям по урегулированию кипрского вопроса.

12 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.

Должность специального представителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Ган, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.