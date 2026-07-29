США запровадили санкції проти Ірану через стягування плати за прохід Ормузькою протокою

Сполучені Штати 29 липня запровадили санкції проти двох іранських компаній, які стягують плату з комерційних суден за безпечний прохід Ормузькою протокою, та кількох танкерів "тіньового флоту" Ірану.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США, передає "Європейська правда".

Міністерство фінансів США у середу оголосило про санкції проти страхових компаній Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority, які, за даними відомства, зобов'язують комерційні судна купувати обов'язкову морську "страховку" для транзиту через Ормузьку протоку.

Як зазначили у Мінфіні, це страхування покриває ризики, більшість з яких створюються самим Іраном, такі як захоплення суден, та має на меті отримання доходів для фінансування терору та корупції режиму в Тегерані.

"Сполучені Штати не дозволять Ірану тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування тероризму, агресії та репресій Корпусу вартових Ісламської революції", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США послідовно стверджують, що комерційне судноплавство через Ормузьку протоку повинно бути безкоштовним і що Іран не має права стягувати мита чи плату за безпечний прохід одним із найважливіших міжнародних водних шляхів світу.

США також внесли до санкційного списку ще вісім танкерів "тіньового флоту" Ірану.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю на спробу Тегерана завдати ракетного удару по американських військах в Йорданії.

29 липня американські військові заявили, що Іран намагався здійснити раптовий удар по військах США, дислокованих на Близькому Сході. Після цього Центральне командування Збройних сил США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали "точних ударів в Іраку по терористах, пов’язаним з Іраном".

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.