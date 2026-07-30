США ввели санкции против сетей, оказывающих помощь иранской авиакомпании

Министерство финансов США объявило о новых санкциях, направленных против компаний, оказывающих помощь иранскому авиаперевозчику Mahan Air; в санкционный список включена компания из РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Минфина США.

США внесли в санкционный список шесть организаций и физических лиц в Китае, Индии, России и Иране, включая несколько компаний, выполняющих функции генеральных торговых агентов иранской авиакомпании Mahan Air, которая уже находится под санкциями Вашингтона и Европейского Союза.

Хотя Mahan Air позиционирует себя как гражданского перевозчика, она уже давно играет центральную роль в обеспечении функционирования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), предоставлении туристических услуг для личного состава Сил "Кудс", содействии военной подготовке и поддержке со стороны Ирана закупок и транспортировки беспилотников и оружия.

Под санкции попали китайская компания Shanghai Wings International Logistics Co (Shanghai Wings) и её директор Тан Синь, индийская Skiez Travels and Logistics Private Limited (Skiez Travels) и российская компания Air Cargo Pro Limited (Air Cargo Pro). Эти организации также выступают генеральными торговыми агентами Mahan Air.

Минфин США также вносит в списки стартап-студию DadeNegar. Это подставная компания, связанная с КВИР, которая поддерживает военные цели посредством использования веб-сайта. Отмечается, что DadeNegar собирала информацию о расположении американской и израильской техники с целью содействия иранским военным операциям. В координации с КВИР она получала запросы на нанесение ударов по целям США на Ближнем Востоке.

29 июля Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух иранских компаний, взимающих плату с коммерческих судов за безопасный проход через Ормузский пролив, а также против нескольких танкеров "теневого флота" Ирана.

30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней паузы.