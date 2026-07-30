США завдали нових ударів по Ірану після кількаденної перерви

Військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії.

Про це повідомило Центральне командування США, пише "Європейська правда".

Нові удари були завдані через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв дуже сильно вдарити по Ірану після того, як той атакував базу в Йорданії, де дислокуються американські військові. Це сталося після кількох днів паузи у обстрілах між двома сторонами.

Центральне командування США повідомило в соцмережах, що було уражено об'єкти Корпусу вартових Ісламської революції, включаючи військові командні центри, комплекси ракетних систем і безпілотників, а також пункти прибережного спостереження та оборони.

Ця серія ударів відбулася після того, як США у співпраці із Саудівською Аравією в середу завдали удару по підтримуваних Іраном бойовиках у сусідньому Іраку, внаслідок чого загинули щонайменше 20 бойовиків і шість іранських радників.

В іншому місці внаслідок атак дронів спалахнули пожежі на двох суднах із скрапленим природним газом у єгипетському порту. Наразі невідомо, хто саме відповідальний за удари по плавучому сховищу, яке належить США, та танкеру, що належить Греції.

27 липня Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

ЗМІ зазначали, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.