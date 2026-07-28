Новий посол Франції прибув до Києва

Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва та вручив копії вірчих грамот.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінках посольства.

Бріс Рокфей після прибуття до Києва вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського золотоверхого собору.

"Розпочинаючи роботу на посаді посла Франції в Україні, я сьогодні тут, біля Стіни пам’яті, щоб вшанувати героїв, які віддали життя за свою Батьківщину", – зазначив посол.

Рокфея призначили новим послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 13 липня. Він анонсував свій виїзд в Україну минулими вихідними, записавши відеозвернення українською.

До цього дипмісію Франції у Києві протягом трьох років очолював Гаель Весьєр. Він повертається до Парижа та очолить Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ.

Роботу в Україні завершує також посол Німеччини Гайко Томс. Видання Spiegel повідомляло, що на заміну Томсу на посаді посла в Україні обрали дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО.